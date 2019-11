Mais uma atração foi confirmada para a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2019. O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, terá uma decoração especial para o Natal.

+Lei amais! Natal Curitiba 2019 tem a programação revelada! Confira!

Em reunião com o prefeito Rafael Greca, o padre Celso Vieira da Cruz, reitor do Santuário, e Marcelo Marques Fortunato, gestor da Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro, apresentaram como será montado o presépio monumental nos jardins do Santuário.

O local também vai receber uma grande árvore de Natal, que se somará as outras 23 árvores natalinas espalhadas por toda a cidade. O presépio será feito em artesanato popular brasileiro pelas mãos dos jovens acolhidos na Comunidade Terapêutica Perpétuo Socorro, que fica em Quatro Barras, na região metropolitana.

“A igreja do Perpétuo Socorro é um endereço de turismo religioso em Curitiba, é um monumento arquitetônico que orgulha a cidade e que recebe cerca de 2,6 milhões de visitantes por ano”, ressaltou o prefeito.

Veja mais detalhes sobre o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2019