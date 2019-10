Convidada especial do programa Se Joga nesta sexta-feira (18), Monica Iozzi, a Kim de A Dona do Pedaço, revelou, durante uma brincadeira, quais famosos ela gostaria de “pegar”. De acordo com a atriz, ela é louca pelo ator australiano Hugh Jackman, famoso pelo personagem Wolverine.

Seus outros “crushes” famosos são Leonardo DICaprio e Brad Pitt. Além dos três estrangeiros, Monica disse que já quis “ficar” com Caio Castro, seu colega de novela, e brincou: “Eu faço novela com ele agora. Uma decepção. Desencantou totalmente”.