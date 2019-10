Para comemorar o aniversário de 20 anos do programa Mais Você, celebrado nesta sexta-feira (18), Ana Maria Braga recebeu uma visita mais do que especial. Fausto Silva, que é amigo da loira, prestigiou a festa nos estúdios da atração. Neste ano, o apresentador também tem motivo para comemorar: o Domingão do Faustão completa 30 anos em 2019.

“Tive o privilégio de receber Fausto no ano em que cheguei e, agora, o recebo mais uma vez, para celebrarmos. Não sei o que estaremos fazendo nos próximos 20 ou 30 anos, mas sei que a nossa amizade vale o tempo que for”, falou a apresentadora, que presenteou o amigo com uma homenagem: um Arquivo Confidencial com mensagens da esposa e dos filhos de Fausto.

O apresentador, por sua vez, elogiou a história do programa matinal. “Vendo a retrospectiva do ‘Mais Você’ e da sua história na Globo, a gente percebe o quanto é importante ter uma coerência na carreira, e você é um exemplo disso: de não fugir das origens, de ser transparente. Ana se expõe totalmente e sempre foi guiada pela sua integridade e pelo seu caráter. Mostra, diariamente, o tesão pela profissão e o amor pelo que faz. E, por isso, sabe como fazer e se supera”, contou Fausto, celebrando ainda o entrosamento de Ana com Louro José. “Isso é algo histórico na TV, é verdadeiro”.

Emoção à flor da pele

Antes disso, Ana Maria já tinha demonstrado que estava muito emocionada com a data. “Vocês não fazem ideia de como estou nervosa. Quero agradecer o coração enorme que existe na TV Globo. Chegando aqui esta manhã eu senti uma energia tão bonita, tão boa. Começamos aqui, há 20 anos, e hoje voltamos para comemorar este dia especial”, disse a apresentadora, afirmando que todos esses anos passaram muito depressa. “Quando a gente sente que passa rápido assim, é sinal de que foi bom demais”.

Ao falar sobre o programa, Ana Maria sempre faz questão de exaltar o time que faz o Mais Você junto com ela. “Este programa de aniversário é, na verdade, uma homenagem. Porque o Mais Você sou eu e também é toda a minha equipe maravilhosa, que me ajuda muito. Acredito, do fundo do coração, que ninguém faz nada sozinho”, afirma a apresentadora, que conta que se envolve em todo o conteúdo. “Nossa interação com o programa acontece durante todo o dia. Participo das pautas, desde a decisão de quais matérias vão ser feitas, até o momento de elas irem ao ar”, detalha.

Para Ana Maria, ao longo dos últimos anos, a televisão mudou, mas o objetivo principal do Mais Você — que é o público — nunca foi alterado. “A TV mudou, a comunicação mudou, mas o nosso foco, que é o contato com quem está do outro lado da câmera, não muda. A linguagem, abordagem, tipo de matéria que colocamos no ar, isso, sim, pode mudar. Até mesmo porque estamos ligados no que as pessoas do outro lado querem e, hoje em dia a gente consegue ter acesso a isso muito rapidamente”, diz Ana Maria.