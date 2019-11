O cantor Salgadinho, figura icônica do Samba e Pagode, encerra o ano de 2019 com mais um lançamento. Em parceria com Thiago Brava, dono do hit Dona Maria, os cantores misturam o pagode com sertanejo e lançam nesta quarta-feira (13) um single com um clipe, da música Sorte de Aprendiz. A faixa é o terceiro lançamento do cantor neste ano, que já disponibilizou também as canções Sol & Sal, com Ferrugem, e Química do Amor, com Mumuzinho e Suel.

Sorte de Aprendiz conta a história de amor entre duas pessoas que se completam, mesmo tendo gostos completamente diferentes, assim como acontece na junção do pagode com sertanejo que, mesmo diferentes, se unem para contagiar os ouvintes logo nos primeiros acordes. O vídeo da canção também já está disponível no canal de Salgadinho no YouTube e traz o melhor clima de roda de samba. Assista:

“Gravar esta faixa foi um desafio. Assim como na música – que fala sobre duas pessoas distintas que são dois lados a mesma moeda – a união do pagode com sertanejo não foi difícil, uma vez que o sertanejo vem tocando samba há muito tempo. Resolvemos então fazer essa junção usando a minha linguagem, a linguagem do Samba e o Thiago se encaixou perfeitamente”, conta Salgadinho.

O cantor também conta que a ideia de convidar Thiago Brava se deu logo após uma confissão que ele fez a Salgadinho durante a gravação de um DVD. “Conheci o Thiago na gravação de um DVD que participei em Goiânia e no nosso primeiro papo, ele me disse que sua primeira experiência profissional foi no pagode. Pronto, era o que eu precisava. Já estava pensando em fazer essa parceria com diferentes gêneros na música e a confissão do Thiago selou minha vontade de convidá-lo, que prontamente aceitou”, explica Salgadinho.

Vem comemoração

Precursor do movimento do pagode que explodiu nos anos 90 e idealizador do projeto Amigos do Pagode 90, Salgadinho completa 50 anos de idade e 30 anos de carreira em 2020 e promete uma turnê, lançamento de singles comemorativos e grandes surpresas. “O ano de 2020 será sensacional. A primeira surpresa que posso adiantar é que comemorarei meus 50 anos de idade com muita música em uma turnê especial que passará por todo o Brasil. Vamos lançar alguns singles comemorativos e mais algumas surpresas animadíssimas”, diz Salgadinho.

Sua última turnê passou por 19 Estados, 80 cidades e levou mais de 400 mil pessoas aos shows para ouvir os grandes hits da carreira do artista, entre eles as icônicas Inaraí e Recado à Minha Amada, além das recentes que, juntas, já ultrapassaram a marca de 3 milhões de visualizações no YouTube e mais de 1 milhão de streams nos apps de música.