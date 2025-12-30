Mas já?? Ana Castela e Zé Felipe anunciam separação

O fim do relacionamento entre Ana Castela, a “boiadeira” do sertanejo, e Zé Felipe foi confirmado nesta segunda-feira, 29 de dezembro. O cantor usou suas redes sociais para anunciar que os dois não estão mais juntos após um romance relâmpago que durou apenas dois meses.

A notícia pegou os fãs de surpresa, já que o casal havia oficializado a relação em outubro de 2025, com declarações e fotos românticas que viralizaram nas plataformas digitais. Desde então, os dois vinham compartilhando momentos juntos, dividindo palcos e trocando elogios em entrevistas. Havia, inclusive, posts apaixonados um dia antes do fim.

Segundo Zé Felipe, a decisão foi tomada em comum acordo e sem rusgas. “Foi uma escolha dos dois seguir por caminhos diferentes, cada um focando em seus objetivos pessoais”, explicou o filho de Leonardo em seu comunicado. O tom amigável do término foi confirmado por fontes próximas, que destacaram que não houve brigas ou desentendimentos graves.

Nos bastidores do sertanejo, comenta-se que o principal fator para a separação foi a dificuldade em conciliar as agendas profissionais. Ana Castela está em plena ascensão na carreira, com shows praticamente todos os dias, inclusive no Verão Maior, no Paraná, e gravações de novos projetos, enquanto Zé Felipe também mantém uma rotina intensa de trabalho.

Vale lembrar que o romance começou em um momento delicado para ambos. Zé Felipe havia encerrado seu casamento de cinco anos com a influenciadora Virginia Fonseca em maio deste ano, enquanto Ana Castela tinha terminado definitivamente com o cantor Gustavo Mioto em outubro, pouco antes de assumir o novo relacionamento.

Após o anúncio de Zé Felipe, Ana Castela também se manifestou em entrevistas, confirmando o término e fazendo questão de frisar que “está tudo bem” entre eles. A cantora, que ganhou destaque nacional com hits como “Boiadeira” e “Solteiro Forçado”, não deu mais detalhes sobre o fim do relacionamento.

Nas redes sociais, fãs lamentaram o término e já especulam sobre possíveis novas parcerias musicais entre os dois, já que ambos seguem se respeitando profissionalmente.

