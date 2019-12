Não é novidade para ninguém que ultimamente as pessoas têm extrapolado os pedidos de selfie com artistas, né? No velório do apresentador Gugu Liberato, por exemplo, pediram fotos com o filho dele. Por conta dos últimos episódios, a também apresentadora Maisa Silva comentou, pelo Twitter, situações que passou. Ela disse que não acha conveniente fazer este tipo de pedido de selfie numa situação como essa.

A apresentadora relembrou quando fãs lhe pediram fotos durante os velórios de seus bisavós. Segundo ela, se sentiu como um “objeto”: “Já contei pra vocês daquele dia em que pediram foto pra mim no velório do meu bisavô, né? No da minha bisavó foi a mesma coisa. Ali eu senti que fui tratada que nem um objeto”, comentou.

+Leia também: De volta ao mundo da música, Kelly Key vai gravar com Pabllo Vittar e Luísa Sonza

Gente SIM. Mas isso não me choca. Já contei pra vcs daquele dia em que pediram foto pra mim no velório do meu bisavô né?? No da minha bisavó foi a mesma coisa. Ali eu senti que fui tratada que nem um objeto. https://t.co/hxZwlkO5Jq — +a (@maisa) December 3, 2019

Maisa também comentou, respondendo uma fã, que costuma sair e nunca se importa com os pedidos de foto, mas que às vezes as pessoas passam dos limites. Em alguns casos, pede para terminar de comer antes e nem sempre as pessoas entendem:

Costumo ir em locais mais tranquilos e sempre é de boa. Tirar foto faz parte, mas tô acostumada. O osso é quando eu tô no meio de uma refeição tipo dando aquela primeira garfada nervosa de fome e pedem pra tirar foto.. aí eu falo "pera só eu comer rapidin?" Tem gente q respeita https://t.co/n2x1iO8sMD — +a (@maisa) December 3, 2019

Claro que para os fãs pode ser uma chance única de ter um registro com seu ídolo. Mas qual é a sua opinião? Existe lugar certo para pedir aquela selfie com o artista ou não? Esperaria a pessoa comer para depois pedir a foto? E se fosse você no lugar dessa pessoa, como gostaria que te abordassem? Ficam os questionamentos.