Cada vez mais os artistas têm pensado em formas diferentes de lançar seus novos projetos. E não foi diferente com a dupla Maiara & Maraisa, que decidiu convidar os amigos, fazer um churrasco de chão e passar a noite cantando. Tudo isso acabou virando um novo EP, Aqui em Casa, com oito músicas, que vão ser lançadas ao longo dos próximos meses. A primeira música, Aí eu Bebo, saiu nesta sexta-feira (18).

Maiara disse que o projeto nasceu a partir da ideia de que o palco é a casa do artista. “Trouxemos o ‘palco’ para a nossa casa e do nosso jeito, numa mesa rodeado de amigos. Passamos a maior parte do tempo fora e fazendo o que amamos, porque não fazer isso onde vivemos?”.

Maraisa avaliou ainda que o projeto se tornou a cara delas justamente pela liberdade que tiveram para trabalhar, já que estavam entre pessoas conhecidas e se tornou mais do que uma simples gravação. “Gravar em casa nos traz muita liberdade, menos pressão e muita verdade”, disse. Veja o vídeo e conheça a primeira música lançada:

A cada 15 dias!

O projeto mais intimista vem após o DVD Reflexo, gravado em São Paulo e lançado neste ano. A dupla quer compartilhar com o público a harmonia da melhor maneira possível, mas o material novo não vai ser lançado de uma só vez. Como planejamento, a estratégia vai deixar os fãs com gostinho de quero mais: as músicas novas vão sair a cada 15 dias, sempre com um novo vídeo acompanhando.

Ainda em 2019, as irmãs receberam com surpresa o convite da TV Globo para apresentar o programa musical Só Toca Top e, mais uma vez, provaram que o talento pode ter várias faces. Hoje, Maiara e Maraisa são compositoras, cantoras e apresentadoras, mostrando que cada vez mais as mulheres têm força.