Com parte do lançamento da música Verdinha, que também vai chegar com um clipe, Ludmilla vai fazer uma ação diferente para divulgar o novo trabalho: dedicará um período de um dia aos fãs no Twitter ao longo de toda esta sexta-feira (29).

Além da sessão de perguntas e respostas, a cantora também vai convidar os fãs a opinar, comentar e sugerir conteúdos por meio de vídeos ao vivo, enquetes e Tweets exclusivos em sua conta na plataforma ao longo de todo o dia.

A hashtag #LudmillaVerdinha vai reunir todas as conversas sobre o assunto, as perguntas dos fãs e também vai ser o que vai ativar um emoji criado especialmente para o lançamento, disponível até o dia 2 de dezembro. Clique aqui para ir direto ao perfil da cantora no Twitter.