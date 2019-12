Ludmilla usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para responder a uma proposta de moção de repúdio do deputado federal Junio Amaral, do PSL de Minas Gerais, contra a música Verdinha. A cantora lançou o clipe da canção em 29 de novembro. “Eu fiz um pé/Lá no meu quintal/Tô vendendo a grama da verdinha a um real”, diz a letra da música.

continua depois da publicidade

Parte do requerimento número 179/2019 do deputado diz: “requer a aprovação de moção de repúdio contra a cantora Ludmilla, em razão da música Verdinha, em que se faz clara apologia à prática de condutas criminosas, como o plantio, a venda e o consumo de drogas”.

Ludmilla publicou uma manifestação sobre o assunto no Twitter. “Milhões de brasileiros desempregados, sem moradia, hospitais sem vagas, a violência predominante, poluição, a questão ambiental, a rede pública de educação miserável. Mas o maior problema que o Brasil tem no momento é uma música que fala de alface”, afirmou na rede social.

Nos stories do Instagram, a cantora ironizou: “Vou resolver o problema. Não vou mais plantar alface não. Vou plantar mandioca para eles sentarem… ops, colherem”, provocou Ludmilla.