O cantor Lucas Lucco está com data marcada para voltar a Curitiba. Nesta sexta-feira (6), ele se apresenta na Rodeo Bar. Os ingressos para o show custam a partir de R$ 30 e é uma opção para aproveitar o começo de final de semana com o cantor, que agita com suas músicas que fizeram sucesso ao longo destes anos todos de carreira.

Lucas Corrêa de Oliveira, ou como é nacionalmente conhecido, Lucas Lucco, é um cantor, compositor e ator nascido em Minas Gerais, na cidade de Patrocínio. Seu talento para a música foi despertado ainda muito cedo: o jovem Lucas tocava violão, escrevia músicas e fazia pequenas apresentações.

Seu primeiro trabalho na carreira como cantor foi no trio sertanejo Skypiras, onde permaneceu por um certo período, adquirindo experiência o suficiente para gravar a música que marcou o início de sua carreira solo, Amor Bipolar. Apadrinhado pelos cantores Israel & Rodolffo, Lucas Lucco deu largada no cenário musical dividindo palco com a dupla e gravando o hit “Previsões”.

Pra te fazer Lembrar, música solo gravada pelo cantor, foi uma explosão de sucesso, atingindo várias visualizações na internet, concretizando nosso querido Lucas no ramo da música. A partir daí, não parou mais. Com o lançamento do seu primeiro disco Nem te Conto foram realizados grandes feitos, como uma parceira com a dupla Fernando & Sorocaba e o emplacamento de novos hits no mercado musical.

Atualmente, o artista divulga seu novo trabalho, o CD/DVD ao vivo intitulado A Origem que conta com 19 faixas que já são sucesso em todo o país. Com planos futuros, o cantor promete continuar levando a alegria da música para cada um, através de ritmos contagiantes e letras que dão o que falar.

Serviço:

Lucas Lucco em Curitiba

Quando: 6 de Dezembro – Sexta-feira

Onde: Rodeo Bar (Rodovia Br 116, 4100, Linha Verde – Atuba, Curitiba).

Horário: abertura da casa às 22h.

Quanto: a partir de R$ 30, venda pelo Disk-Ingressos.

