Lô Borges é internado em BH após intoxicação medicamentosa

Um dos nomes mais importantes da música brasileira e fundador do Clube da Esquina, Lô Borges, de 73 anos, está internado desde a última sexta-feira (17) em Belo Horizonte. O cantor e compositor mineiro apresentou um quadro de intoxicação medicamentosa e, segundo sua assessoria, segue realizando exames para um diagnóstico mais preciso. “Já está melhor do que quando chegou mas ainda sem previsão de ter alta hospitalar”, afirma a nota.

Com a internação, Lô precisou cancelar sua participação na apresentação que faria ao lado de Beto Guedes no próximo sábado (25/10), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Os dois artistas estão na estrada com a turnê “Esquina & Canções”, celebrando o legado musical que construíram juntos.

Lô Borges é um dos pilares da música brasileira. Ao lado de Beto Guedes e Milton Nascimento, lançou em 1972 o disco “Clube da Esquina”, hoje considerado uma das maiores pérolas da MPB. A obra revolucionou a música brasileira com sua fusão de ritmos e poesia refinada.

Mesmo aos 73 anos, o compositor mineiro mantém uma produção musical intensa. Nos últimos anos, presenteou os fãs com os discos “Chama Viva” e “Não Me Espere Na Estação”, mostrando que sua criatividade segue a todo vapor. Aliás, o próprio artista costuma afirmar que produz mais músicas agora do que na época do Clube da Esquina.