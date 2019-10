Uma das vozes mais marcantes da nova geração da música pop brasileira, Jão lançou, nesta quinta-feira (10), o álbum ANTI-HERÓI, que já está disponível em todas as plataformas digitais. Com 10 músicas, o projeto apresenta o repertório inédito do cantor paulista após o grande sucesso de LOBOS, seu primeiro álbum de estúdio, lançado no ano passado. Em todas as músicas do álbum, Jão assina a composição e produção. O cantor já tem data marcada para voltar a Curitiba, no dia 23 de novembro.

Cantando “sobre o amor, no sentido mais cruel da palavra”, como ele mesmo define, o cantor deu início à divulgação do álbum “ANTI-HERÓI” na terça-feira (8), com o lançamento do single Enquanto Me Beija, que estreou direto no Top 50 do Spotify Brasil, lista que reúne as músicas mais ouvidas do país. Conheça a música e veja o clipe:

Coração falou alto!

O que se pode perceber, ao ouvir as músicas deste novo projeto, é o quanto o estado de espírito de um artista reflete no que é feito por ele. Antes de soltar o novo disco, Jão inclusive chegou a divulgar uma carta em que dizia que sua ideia era outra para o projeto, mas tudo mudou a partir de um relacionamento que chegou ao fim. “Dessa vez eu planejava fazer um álbum mais colorido e otimista, do jeito que o rádio gosta, mas simplesmente não é como eu tô me sentindo”, disse o cantor.

Jão também explicou que tem se sentido “pequeno e esquisito” e que isso refletiu diretamente em seu novo projeto. “É tão estranho como um relacionamento atropela a gente e você acaba não se lembrando do que era antes daquilo tudo. Eu me sinto tão diferente agora”, querendo fazer alusão ao término de uma relação.

+Viu isso? Giovanna Antonelli faz festa de aniversário com tema inusitado para as filhas gêmeas

Embora seja um disco mais pesado, carregado de muita emoção sentida pelo cantor, Jão trouxe um projeto que fala de amor. “Mas amor no sentido mais cruel da palavra. Não se trata de romantizar a tristeza, mas de normalizar. É que talvez tenha aqui uma letra que você precise ouvir, uma angústia pela última noite juntos, uma nostalgia sobre um dia que você bebeu demais e acabou voltando pra alguém, ou um sentimento que você achou que só você tinha guardado. Ou talvez esse disco não seja mesmo pra você”, comenta o cantor em sua carta, que finaliza com um pedido de desculpas.

O novo disco foi lançado nesta madrugada e Jão chegou também a ser o assunto mais comentado em todo o mundo no Twitter, no momento do lançamento do álbum. Ouça o novo disco:

Quem é Jão?

Natural de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, Jão ganhou destaque em 2018 com o lançamento da música Imaturo. Mas foi com LOBOS, seu primeiro álbum lançado no final do mesmo ano, que o cantor firmou sua posição com um dos principais novos nomes da música pop brasileira.

Com mais de 200 milhões de reproduções nos aplicativos de música, LOBOS é considerado um dos álbuns de maior sucesso do gênero em 2018. Com esse repertório Jão percorreu mais de 20 estados brasileiros em 50 apresentações totalmente esgotadas da turnê, que levou o nome do projeto, em algumas das mais importantes casas de show do país.

No início de 2019, Jão participou, em Curitiba, do festival Coolritiba e conversou com a Tribuna do Paraná. O cantor, que tem se tornado cada vez mais conhecido, principalmente entre os jovens, disse ainda se impressionar em ver todo mundo cantando com ele. “Em todos os shows. Aquela música que estava no meu quarto, que eu escrevi na madrugada, cantando sozinho, agora todo mundo canta junto. Num evento como este então, mais especial ainda. Acho que sou o mais novo dessa galera, então pra mim é muita honra saber que dividi o palco com Jorge Ben Jor”. Pouco tempo depois, o cantor soltou uma colaboração de peso: a música A Boba Fui Eu, hit de Ludmilla:

Show em Curitiba

A turnê do novo disco deve seguir o exemplo da última e percorrer o país. Em Curitiba, onde o cantor já fez pelo menos três apresentações com o show anterior, duas delas esgotadas, Jão já tem data marcada para voltar: no dia 23 de novembro, na Ópera de Arame. A venda de ingressos já está aberta, pelo Disk-Ingressos, e os valores variam de R$ 60 (meia-entrada) a R$ 210 (inteira) de acordo com o setor.