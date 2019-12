Começou a circular uma foto na internet em que Edson Cardoso, conhecido como Jacaré na época em que dançava no grupo É o Tchan, aparece vestido de policial. Será que ele teria virado policial no exterior? Não. O registro, publicado pela mulher, Gabriela Mesquita, é na verdade de um filme que Jacaré participou.

Na foto, o eterno dançarino do grupo baiano aparece vestido de policial e na rua. “Um cara que estou pegando”, escreveu a mulher na legenda. Ao jornal carioca Extra, a esposa de Jacaré explicou que o marido estava caracterizado para um personagem que interpretou num filme americano, pois Edson trabalha como ator hoje em dia.

+Leia também: Susana Vieira confunde Otávio Müller com Leandro Hassum: ‘Coitado’

“Achei tão perfeita a caracterização que fiz essa brincadeira”, brincou a mulher, completando a explicação de que Jacaré já atuou em algumas séries, filmes e comerciais no Canadá.

Vivendo no Canadá desde 2016, Jacaré já trabalhou como garoto-propaganda de numa agência de imigração, onde ajudava brasileiros que tinham interesse em morar fora do país. Gabriela Mesquita, a esposa, se formou no início deste ano no curso de Gestão de Financeira.