Ela ficou conhecida por duas músicas que tocaram muito aqui no Brasil através de novelas, entre elas My Lover’s Gone, que foi trilha de O Clone e Thank You, que foi trilha de Um Anjo Caiu do Céu, ambas novelas da TV Globo. Apesar de muita gente conhecer suas músicas, a cantora britânica DIDO nunca veio ao Brasil com suas turnês e nesta quarta-feira (6) Curitiba vai ter a chance de ver um show seu, que está no país para quatro apresentações. DIDO se apresenta no Teatro Positivo, com a turnê Still On My Mind.

A cantora e compositora britânica é responsável pelos estrondosos sucessos White Flag, Thank You, Here With Me, além de muitos outros. Seu primeiro trabalho, No Angel, foi lançado em 1998 e tornou-se o álbum mais vendido do ano de 2001. A artista ficou em turnê desde o lançamento de No Angel, continuou se apresentando com o fenomenal Life For Rent em 2003, até a performance no Live8 em 2005 que contou com uma audiência televisiva na casa do bilhão de espectadores. Encerrando quase uma década na estrada.

O terceiro álbum, Safe Trip Home, foi lançado em 2008, com um som mais acústico e orquestral. Nesse mesmo ano ela se casou e em 2011 teve um filho, Stanley. Ela veio a lançar outro trabalho em 2013, Girl Who Got Away, mas mais uma vez decidiu não sair em turnê.

Agora, 15 anos após sua última turnê, ela volta com Still On My Mind, lançado em março de 2019, o álbum bem eclético, que traz uma mistura de tristeza e alegria, melancolia e felicidade. Esse é apenas o quinto disco de DIDO em mais de 20 anos de carreira e está competindo com os melhores trabalhos que já fez. “Eu queria capturar aquele sentimento que ainda tenho quando ouço música”, explica Dido. “Aquele ímpeto, como se não precisasse de mais nada além daquilo. Eu vivi uma vida rodeada por música. Eu ouço melodias na minha cabeça. Música é conforto, é excitação, é tudo e sempre esteve lá por mim”.

Serviço

DIDO em Curitiba

Quando: 06 de novembro de 2019 (quarta-feira)

Onde: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Horário: 21h

Ingressos: A partir de R$280 (meia-entrada), venda pelo Disk-Ingressos.