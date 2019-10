O recém-inaugurado Teatro Musical de Curitiba começa, na semana que vem, a 4ª edição Festival de Teatro Musical de Curitiba. De 24 e junho a 06 de julho, a capital paranaense vai ser palco das produções da única escola de teatro musical do sul do Brasil, o Projeto Broadway.

Neste ano, o espetáculo A Cambista e o Bon Vivant marca o encerramento do semestre das turmas dos módulos 1, 2 e 3 da escola, enquanto a produção Onde Está Clarice celebra a formatura dos alunos do módulo 4.

Entre o fim de julho e o mês de agosto, o elenco profissional da escola traz sua versão do consagrado musical Chicago, também como parte da programação do Festival. Veja a programação divulgada:

A cambista e o Bon Vivant

Livremente inspirado nos musicais A Madrinha Embriagada, Antes tarde do que nunca e Forever Young, “A Cambista e o Bon Vivant” traz um simpático senhor, colecionador de vinis, narrando a história do milionário Jojô Drummont, que está prestes a se casar com a estrela dos palcos cariocas, Aurora Bianca. Mas depois de alguns drinks, o magnata conhece a misteriosa Lara e uma verdadeira confusão está armada. Entre cambistas do jogo do bicho, batedores de carteira, uma cafetina esperta, uma madrinha confusa e um delegado com boa memória, esse casamento entrará para a história.

Data: 24 e 25 de junho, às 20h

Onde: Teatro José Maria Santos (Rua Treze de Maio, 655)

Ingressos: R$ 60 inteira e R$ 30 meia – à venda na bilheteria do teatro e pelo site www.ticketfacil.com.br

Classificação indicativa: 10 anos

Onde está Clarice

No Casarão Mundo da Lua, localizado na Rua das Estrelas (bem no meio da quadra), Lua e seus 8 amigos promovem ações sociais e sempre estão de portas abertas para os renegados pela sociedade e abandonados por suas famílias. Um lugar onde medos são compartilhados, histórias se cruzam e um mistério surge: Clarice, a moradora mais antiga da casa, desaparece sem deixar rastros… até que se prove o contrário.

Data: 03 a 06 de julho, às 20h

Onde: Teatro Projeto Broadway (Rua Presidente Faria, 282)

Ingressos: R$ 50 inteira e R$ 25 meia – à venda na bilheteria da escola

Promoção: compre uma inteira e ganhe outra

Classificação indicativa: 10 anos

Chicago

A versão curitibana do musical Chicago é realizada pela escola Projeto Broadway, com elenco composto pelos artistas que concluíram os 4 semestres do curso de formação avançada em teatro musical oferecido pela escola.

Baseado no grande sucesso da Broadway de 1975 (em cartaz ininterruptamente desde 1996), o musical Chicago apresenta a sedutora estrela de cabaret Velma Kelly e a ambiciosa aspirante à diva Roxie Hart. Ambas são acusadas de assassinato e dividem uma cela na prisão feminina mais famosa do país. Lá, contam com a ajuda de Mama Morton para conseguirem o melhor dos advogados – o audaz Billy Flynn – e escaparem de vez rumo à fama que desejam.

Por trás de toda a sensualidade das coreografias e das músicas inconfundíveis – fruto da parceria de sucesso entre John Kander, Fred Ebb e o ícone Bob Fosse, na versão original – o enredo é uma crítica ao sistema judiciário e à mídia, que tem o poder de transformar qualquer pessoas (inclusive um criminoso) em uma celebridade instantânea. A história inspirada em uma peça teatral escrita nos anos 1920 permanece atual.

Data: 20, 21, 26, 27, 28 de julho e 02, 03 e 04 de agosto

Horários: sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 18h

Onde: Teatro Projeto Broadway (Rua Presidente Faria, 282)

Ingressos ainda não estão à venda

Projeto Broadway

A escola de artes Projeto Broadway é um espaço voltado à formação em Teatro Musical. Fundada em 2015, oferece cursos livres e de formação completa que incluem aulas de teatro, música e dança para diferentes públicos. Há ainda aulas para crianças e adolescentes, como o curso Kids e o Broadway Experience, curso bilíngue desenvolvido para adolescentes entre 11 e 15 anos, com aulas de teatro, música e dança em inglês.