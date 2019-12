Claude Troisgros e Batista comandam hoje a grande final do Mestre do Sabor, que será ao vivo, logo após Amor de Mãe. Após cinco fases do reality, apenas quatro chefs profissionais disputam a final, que será dividida em duas etapas.

Os mestres José Avillez, Kátia Barbosa e Leo Paixão são responsáveis pela decisão, definindo o vencedor em degustações às cegas. Além do título de “mestre do sabor”, o campeão da competição leva para casa o prêmio de R$ 250 mil.