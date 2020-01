A Globo anunciou nesta segunda-feira, 6, que a nova edição do Big Brother Brasil estreia no dia 21 de janeiro. A emissora também falou sobre a seleção dos participantes para a que deve ser uma “edição histórica” do reality.

O BBB 20 será formado por pessoas convidadas (acredita-se que sejam ex-participantes) e por quem se inscreveu para a nova temporada.

“Ícones e clássicos de temporadas antigas se transformam e servem de inspiração para a nova edição em releituras de novas provas, monstros, na decoração da casa e em outras surpresas que relembram, ao longo de todo o confinamento, momentos do reality que entraram para a história e para a memória dos brasileiros”, diz o comunicado da Globo.

Novamente sob o comando de Tiago Leifert, a vigésima edição do reality show traz novidades na dinâmica do jogo, com mais poderes para o líder da casa e novas formas de escapar do paredão.

A emissora informou que outros detalhes sobre o jogo serão anunciados nos próximos dias, se haverá a casa de vidro e a volta do quarto branco.

No dia 2 de janeiro, a Globo publicou um teaser da nova temporada do BBB 20 e anunciou que seria uma “edição histórica”. No Twitter, internautas pediam um programa “raiz”, ou seja, sem artistas.

Em novembro do ano passado, o youtuber Felipe Castanhari disse ter negado convite da emissora para participar do BBB 20. “Eu fui convidado, me ligaram da Globo. Mas eu não aceitei. Falei que não porque eu não tenho condição nenhuma de ficar confinado numa casa durante meses. Tenho tanto projeto acontecendo, tanta coisa na minha vida, que não daria para ficar isolado”, afirmou.