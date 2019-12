Após cinco anos no ar, nas manhãs de sábado, a TV Globo resolveu acabar com o programa Como Será? que era apresentado pela jornalista Sandra Annenberg. A decisão fez com que alguns funcionários acabassem demitidos e outros realocados. Segundo a emissora, uma nova programação ainda vai ser anunciada.

Conforme a nota divulgada, a Globo afirmou que já neste sábado (7) vão ser exibidas, entre as 7h15 e as 9h, matérias inéditas e momentos que marcaram os cinco anos do programa. Isso porque este conteúdo, que é inédito, já estaria gravado. Já sobre a nova programação, não foi informado quando e o que entrará no ar.

Ainda de acordo com a Globo, o programa “contribuiu para reforçar o compromisso da emissora com a pauta social, exibindo um conteúdo de extrema qualidade e dezenas de histórias inspiradoras, contadas por excelentes profissionais”. Estes assuntos, porém, vão continuar a ser abordados em seus programas, novelas e telejornais.

Sobre os funcionários, a maior emissora do país garantiu que “alguns profissionais dedicados ao programa estão sendo realocados em outras produções”, mas o que foi informado, pelo menos ao colunista Flávio Ricco, do UOL, é que houveram demissões. Conforme os boatos, pelo menos 30 pessoas foram mandadas embora da TV. Já a apresentadora segue na programação, mas comandando o Globo Repórter junto com Glória Maria.