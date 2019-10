Nesta quinta-feira (24) Curitiba recebe seis novos lançamentos nos cinemas, entre eles estão a continuação de Zumbilândia – Atire Duas Vezes, a adaptação da série de televisão Downton Abbey e o documentário sobre o ex-jogador do Coritiba, Alex, em Alex Câmera 10.

Confira a programação completa:

Os 3 Infernais

(Terror – 115 min)

Após escapar da prisão onde viveu por 10 anos, Otis (Bill Moseley) conhece Winslow (Richard Brake) e organiza um plano para libertar sua irmã Baby (Sheri Moon Zombie), também. Os “Rejeitados do Diabo” então fogem para o México, matando inúmeras pessoas pelo caminho.

Alex Câmera 10

(Documentário – 97 min)

A decisão do idolatrado jogador Alex de voltar a vestir a camisa do Coritiba depois de destacadas passagens por seleções nacionais e internacionais causou grande comoção na comunidade futebolística e virou tema desse documentário que aborda seus dois últimos anos de carreira, contando com entrevistas exclusivas de ícones do futebol que cruzaram seu caminho.

Downton Abbey – O Filme

(Drama/Histórico – 123 min)

Adaptação da série de televisão Downton Abbey, que conta a história da trajetória da família Crawley, proprietária de um vasto território na Inglaterra rural no início do século XX.

Luta de Classes

(Comédia – 104 min)

Corentin, filho de Paul e Sofia, tem um mistério: em sua escola e nos ambientes que frequenta, ele só se relaciona com crianças semelhantes a ele. Na sala de aula, essa identificação – que não se sabe qual – é o ponto que une Corentin a seus amigos. Porém, quando seus colegas se mudam de colégio, o menino passa a ser o único da classe. Qual será a sua grande singularidade, já que crianças costumam não diferenciar gênero, classe social, cor da pele ou religião?

A Maratona de Brittany

(Comédia – 103 min)

Vivendo por anos em Nova York, Brittany (Jillian Bell) sente-se constantemente cansada e chateada por conta de sua rotina, que se resume a ir a diversas festas e agradar pessoas tóxicas. Quando seu médico a assusta com um diagnóstico preocupante, Brittany decide começar a fazer exercícios, mas mal poderia imaginar que uma simples corrida no quarteirão teria o poder de mudar sua vida.

Zumbilândia – Atire Duas Vezes

(Comédia/Terror – 99 min)

Anos depois de se unirem para atravessar o início da epidemia zumbi nos Estados Unidos, Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin) seguem buscando novos lugares para habitação e sobrevivência. Quando decidem ir até a Casa Branca, acabam encontrando outros sobreviventes e percebem que novos rumos podem ser explorados.

