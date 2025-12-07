Filme sobre Bolsonaro tem fotos divulgadas nas redes sociais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde sábado (06/12), apoiadores de Jair Bolsonaro estão compartilhando nas redes sociais possíveis fotos e vídeos da produção do filme Dark Horse, que conta a história da facada que atingiu o ex-presidente durante a campanha eleitoral em 2018.

O ator norte-americano Jim Caviezel, conhecido pela interpretação de Jesus no filme “A Paixão de Cristo”, de Mel Gibson, fará o papel de Bolsonaro. De acordo com o site Omelete, especializado em cobertura de entretenimento, o ator passou três meses no país gravando cenas do filme.

Após a finalização das gravações, a equipe voltou para os Estados Unidos, onde a produção será finalizada. Segundo o site, o vazamento de fotos e vídeos ocorreu apesar de todo o trabalho de uma “força-tarefa” criada para impedir a divulgação antecipada de qualquer material sobre o filme.

O Omelete também repercutiu o que seria a primeira foto oficial do longa, mostrando Caviezel caracterizado como Jair Bolsonaro. A foto foi publicada no perfil do jornalista Léo Dias, no Instagram.

Além de Caviezel foram confirmados os nomes de Lynn Collins (John Carter – Entre Dois Mundos), Esai Morales (Missão Impossível 8), além de Felipe Folgosi como um policial federal. O roteiro é de autoria de Mário Frias, ex-ator que foi Secretário Especial da Cultura no governo Bolsonaro. A produção é dirigida por Cyrus Nowrasteh e a estreia está prevista para 2026.

Enredo do filme sobre Bolsonaro

Com tom heroico, o longa-metragem aponta que o ataque contra o então candidato à presidência faria parte de uma conspiração envolvendo setores da esquerda e o crime organizado. Para reforçar essa perspectiva, cenas em flashback mostram um jovem Bolsonaro atuando como militar nos anos 1980, em missões contra o tráfico de drogas.

O enredo fictício aponta para a existência de mandantes da tentativa de homicídio. O antagonista será um traficante poderoso que, na história, teria sido preso por Bolsonaro durante sua carreira no Exército. Há ainda a inclusão de novas tentativas de assassinato enquanto o político se recupera da facada no hospital.

Leia a matéria original.