E os fãs da banda inglesa McFly já estão em peso no Estádio do Couto Pereira, no bairro Alto da Glória. Nesta sexta-feira (11) começaram as vendas dos ingressos para o show de retorno do grupo, que acontece no dia 27 de março de 2020, na Live Curitiba.

Além da capital paranaense, a boy band ainda vai passar por mais seis cidades brasileiras – Uberlândia, MG (19), Belo Horizonte (21), Rio de Janeiro (22), Ribeirão Preto, SP (24), São Paulo (26), Curitiba (27) e Porto Alegre (29).

Os ingressos em Curitiba estão custando entre R$ 190 e R$ 600, com bilheterias fixas no Couto Pereira e nas lojas físicas e no site da Eventim.

Serviço

MyFly – 2020 Brasil Tour

Quando: 27 de março de 2020

Onde: Live Curitiba

Endereço: Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo

Horário: 22h

Abertura dos portões: 19h

Classificação indicativa: 16 anos.

Bilheteria Oficial – Sem cobrança de taxa de serviço

Estádio Major Antônio Couto Pereira – Bilheteria 2

Endereço: R. Amâncio Moro – Alto da Glória

Terça à Sábado, das 10h às 18h.

*Em dias de jogos ou evento não há funcionamento

Bilheteria Oficial – Com cobrança de taxa de serviço

Amplitur

R. Padre Leonardo Nunes, 440 – Portão – Curitiba/PR

Segunda a sexta-feira das 09h às 12h e das 13h30 às 18h

Porks Museu

R. Marechal Hermes, 1092 – Centro Cívico – Curitiba/PR

Terça a domingo das 17h às 0h

Feriados das 17h às 0h

Porks Vicente Machado

Av. Vicente Machado, 642 – Batel – Curitiba/PR

Terça-feira a domingo das 17h às 0h

Feriados das 17h às 0h