Estúdio C, da RPC, completa 10 anos de sucesso local

O Estúdio C, da RPC, afiliada da Globo no Paraná, comemora 10 anos no ar em 2025 como um dos programas de auditório regionais pioneiros do Brasil. Produzido pela área de Programação da emissora, o programa já soma 459 episódios e 22.850 minutos de conteúdo exibidos nas tardes de sábado.

Desde a estreia, é comandado por Daiane Fardin, apresentadora que conduz o palco com carisma, espontaneidade e proximidade com o público.

Criado para aproximar o telespectador do que acontece no Paraná de forma leve e divertida, o programa mistura informação, comportamento, cultura e lançamentos, com uma linguagem acessível e formato dinâmico. Ao longo desses dez anos, mais de 30 mil pessoas já estiveram na plateia, participando ativamente da experiência ao vivo.

O Estúdio C, como programa de entretenimento local da grade da RPC, rapidamente conquistou seu espaço tanto entre o público quanto no mercado. É, hoje, uma das atrações mais fortes da emissora em vendas e performance de ações de merchandising, conectando marcas — locais e nacionais — ao público de forma descontraída, criativa e integrada ao conteúdo.

Com esse histórico consistente e inovador, a atração pode ser considerada um case de sucesso da televisão regional brasileira.