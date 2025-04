Estrela de ‘Batman Eternamente’, Val Kilmer morre aos 65 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ator Val Kilmer, estrela de Hollywood que deixou sua marca em filmes icônicos como “Batman Eternamente” e “Top Gun”. Kilmer, perdeu a batalha contra uma pneumonia em Los Angeles nesta terça-feira (1º). Ele tinha 65 anos.

A informação foi confirmada por Mercedes Kilmer, filha do ator, ao jornal New York Times. Vale lembrar que em 2014, Kilmer enfrentou um diagnóstico de câncer de garganta, do qual conseguiu se recuperar após tratamento.

+ Leia mais Pré-Carnaval de Curitiba pode virar Patrimônio Cultural Imaterial

Nascido em Los Angeles em 31 de dezembro de 1959, Kilmer teve uma infância marcada por desafios, incluindo a perda trágica de seu irmão por afogamento em 1977 e a separação dos pais quando tinha apenas nove anos.

Desde cedo, o jovem Val mostrou determinação em sua carreira artística. Ainda criança, recusou-se a participar de um comercial de hambúrgueres por não acreditar na qualidade do produto. “Aqueles hambúrgueres eram terríveis”, confessou o astro posteriormente.

Sua jornada profissional decolou aos 17 anos, quando foi aceito na prestigiada Juilliard School em Nova York. Em 1983, Kilmer estreou na Broadway ao lado de Sean Penn e Kevin Bacon na aclamada peça “The Slab Boys”.

No cinema, o ator ganhou destaque com a paródia “Top Secret!” (1984), abrindo caminho para papéis marcantes como Tom “Iceman” Kazansky em “Top Gun” (1986) e Jim Morrison em “The Doors” (1991). Para este último, Kilmer impressionou o diretor Oliver Stone com um vídeo de oito minutos demonstrando suas habilidades musicais e semelhança com o lendário vocalista.

Um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira foi interpretar Bruce Wayne em “Batman Forever” (1995). No entanto, Kilmer posteriormente expressou frustração com o papel, citando limitações do uniforme e a predominância dos vilões na trama.

Nos últimos anos, o ator enfrentou desafios de saúde significativos. Em 2014, foi diagnosticado com câncer de garganta, inicialmente recusando tratamentos médicos tradicionais devido a suas crenças religiosas. Após a intervenção de seus filhos, Kilmer passou por uma cirurgia em 2020, seguida de uma traqueostomia que afetou severamente sua fala.

Seu último papel foi em “Top Gun: Maverick”, onde a produção utilizou inteligência artificial para recriar sua voz nas cenas de “Iceman”. Mercedes Kilmer descreveu a experiência de ver seu pai no filme como “extraordinária”.