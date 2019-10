View this post on Instagram

Das lembranças que carrego comigo, seu sorriso é a mais forte. E sua voz suave, seu olhar doce.. sabia ler minha alma, estava sempre pronta pra me ouvir e me abraçar.. e eu me despojava com total confiança e gratidão. Ainda te ouço me chamar de “Rosaninha, minha bonequinha..” Você foi espalhar todo seu amor em outra dimensão. Tá sendo muito difícil aceitar. Tenho muitas saudades de você. Mas sua falta só não é maior do que a esperança de te reencontrar um dia, sei lá… já imagino a hora em que vou correr pros seus braços, e você vai repetir “ Rosaninha, minha bonequinha! Que saudades de você minha filha… “ Estou aqui com o coração desolado, mas certa de que você se despede como a Rainha que sempre foi pra mim e pra quem teve a sorte de te conhecer. Te amo pra sempre. Você é meu farol, mãe. Meu norte. Va em paz, meu Amor. ❤️