Quando escreveu o livro Éramos Seis, lançado em 1943, Maria José Dupré certamente não fazia ideia do alcance que sua história teria. Estreia, nesta segunda-feira (30), 76 anos depois, a quinta adaptação para a TV do romance. A nova novela das 18h explora a saga da família Lemos, principalmente entre as décadas de 1920 e 1940. E é narrada pela personagem principal, Lola, uma mãe de quatro filhos que precisa aprender a lidar com as perdas e as transformações que sua vida passa ao longo dessa trajetória.

A batalhadora e sensível tricoteira já foi vivida por Gessy Fonseca na RecordTV, em 1958; por Cleyde Yáconis na Tupi, em 1967; por Nicette Bruno, também na Tupi, em 1977; e por Irene Ravache no SBT, há 25 anos, em 1994. Agora, depois de um ano fora do ar e reservada especialmente para a função, Gloria Pires encarna a heroína. Na trama, ela é casada com Júlio (Antonio Calloni) e os dois lutam para honrar as prestações da nobre casa que decidiram comprar na Avenida Angélica, na zona central de São Paulo, que exige o pagamento de juros anuais altíssimos.

Confira quem é quem na novela:

Lola (Gloria Pires)

Mulher que vive para cuidar dos filhos e do marido. Esposa e mãe devotada, tem como orgulho da vida a casa onde mora com a família, comprada através de um financiamento. Para ajudar nas despesas, vende peças de tricô feitas por ela.

Júlio (Antonio Calloni)

Marido de Lola, é apaixonado pela esposa e por sua família, mas mantém uma amante fixa no cabaré da cidade, a Marion, sua confidente. Vendedor de uma loja de tecidos, deseja ser rico e sonha com uma sociedade na empresa.

Carlos (Xande Valois/Danilo Mesquita)

Certinho e estudioso, o filho mais velho de Lola e Júlio sonha ser médico. Tem uma relação conflituosa com o irmão Alfredo, mas, ao mesmo tempo, é o filho mais companheiro de Lola e não mede esforços para ajudá-la.

Alfredo (Pedro Sol/Nicolas Prattes)

O mais bonito e genioso dos filhos de Lola e Júlio se envolve em confusões o tempo todo e não tem bom desempenho na escola. Além disso, rivaliza com Carlos, não se entende com o pai e abusa da paciência da mãe.

Julinho (Davi de Oliveira/André Luiz Frambach)

É o filho mais ambicioso de Lola e Júlio. Desde pequeno, sonha ser engenheiro.

Isabel (Maju Lima/Giullia Buscacio)

A caçula de Lola e Júlio é o xodó do pai, que faz todas as suas vontades. A situação incomoda Lola, que não concorda com o tratamento diferenciado dispensado pelo marido à filha.

Marion (Ellen Rocche)

Dançarina, amante e confidente de Júlio no cabaré frequentado por ele e Almeida (Ricardo Pereira). Apesar da experiência de vida, se ilude na expectativa de que um dia o amado deixe a família e venha ser feliz com ela.

Clotilde (Simone Spoladore)

Irmã do meio de Lola, conhece e se apaixona por Almeida, melhor amigo de Júlio. Contudo, logo decepciona-se com a descoberta de que ele é desquitado e que, por conta das leis e costumes da época, não pode se casar com outra mulher.

Olga (Maria Eduarda de Carvalho)

A irmã caçula de Lola e Clotilde, é a mais fogosa das três. Sonha se casar com um homem rico, da cidade, e desdenha da paixão de Zeca, por seu jeito caipira. Mas, no fundo, é apaixonada por ele, e tentará fazer de Zeca um homem rico.

Almeida (Ricardo Pereira)

Melhor amigo de Júlio, com quem trabalha na loja de tecido de Assad (Werner Schünemann). Almeida é um rapaz honesto, mas quando se apaixona por Clotilde, não tem coragem de revelar que é desquitado.

Zeca (Eduardo Sterblitch)

Namorado de Olga em Itapetininga, é farmacêutico, doce e divertido, mas também meio bronco.