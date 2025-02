Enquete revela os favoritos para vencer o BBB25 após eliminação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Opinião do público

Depois da última eliminação da casa mais vigiada do Brasil, as redes sociais já se agitam com a nova enquete sobre o BBB25. A enquete extraoficial da vez já sonda quem é o favorito para vencer o programa após a eliminação de Mateus Pires.

O resultado parcial da enquete mostra que Thamiris (20,97%) e Renata (19,59%) são as preferidas do público até o momento. Confira o resultado completo da enquete aqui.

Mateus foi o sétimo eliminado da edição. O brother recebeu 65,3 % dos 12 milhões de votos, ou seja, mais de 7,8 milhões de votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (18).

As enquetes extraoficiais, embora não reflitam o resultado oficial do programa, servem como termômetro para medir a popularidade dos participantes. Nas redes sociais, os fãs do BBB 25 têm se mobilizado para votar e defender seus favoritos, criando hashtags e compartilhando memes para influenciar a opinião pública.