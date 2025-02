Enquete BBB 25: Aline, Guilherme ou Mateus sai no 5º paredão?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

De olho no paredão!

O Big Brother Brasil 25 (BBB 25) está em pleno vapor, e o 5º paredão da temporada promete agitar os ânimos da galera. Aline, Guilherme e Mateus disputam a preferência do público para permanecer na casa mais vigiada do Brasil. A enquete extraoficial, que circula nas redes sociais, tem gerado intensos debates entre os fãs do programa.

Paredão

O paredão, formado na última terça-feira, colocou frente a frente três participantes que têm chamado a atenção do público por diferentes razões. Aline, conhecida por sua personalidade forte e opiniões contundentes, enfrenta Guilherme, que tem se destacado nas provas de resistência, e Mateus, que conquistou uma base de fãs com seu carisma e bom humor.

No último domingo (16), a líder Eva indicou Mateus ao paredão. Diego Hypólito também foi parar na berlinda como consequência da Prova do Líder.

Quem sai?

Em uma dinâmica que dividiu a casa em dois grupos, Aline e Guilherme foram os mais votados de cada grupo e, assim, também enfrentam a possibilidade de eliminação. A prova Bate e Volta, que salvou Diego Hypólito do paredão, contou com a participação de todos os emparedados, exceto Mateus.

Nesta terça-feira (18), o público irá definir quem será eliminado do BBB 25. Esta já é a terceira eliminação individual do programa. Para participar da votação oficial, basta acessar o site do Gshow aqui!

As enquetes extraoficiais, embora não reflitam o resultado oficial do programa, servem como termômetro para medir a popularidade dos participantes. Nas redes sociais, os fãs do BBB 25 têm se mobilizado para votar e defender seus favoritos, criando hashtags e compartilhando memes para influenciar a opinião pública.

É importante lembrar que o resultado oficial só será conhecido na noite de eliminação, transmitida ao vivo pela TV Globo, nesta terça-feira (18). Até lá, a especulação e a torcida continuam intensas, mantendo o BBB 25 como um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e nas rodas de conversa pelo país.

