Enquete BBB 25: quem sai no 9º paredão? Veja preferência do público

A nona formação do Paredão do BBB 25 agitou a casa mais vigiada do Brasil com estratégias e reviravoltas inesperadas. Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa agora disputam a permanência no reality show, em um Paredão que promete ser acirrado. Uma enquete atualizada mostra quem pode sair no 9º paredão do BBB 25.

Relembre como o Paredão foi formado:

Anjo: João Gabriel conquistou o Anjo e imunizou seu irmão, João Pedro, garantindo sua proteção.

João Gabriel conquistou o Anjo e imunizou seu irmão, João Pedro, garantindo sua proteção. Líder: Guilherme, pela primeira vez Líder, indicou Gracyanne Barbosa ao Paredão, justificando sua escolha com base em falas da sister dentro da casa.

Guilherme, pela primeira vez Líder, indicou Gracyanne Barbosa ao Paredão, justificando sua escolha com base em falas da sister dentro da casa. Votação da casa: A votação no Confessionário foi intensa, com Eva recebendo a maioria dos votos (seis). Houve um empate entre Delma e Daniele Hypolito, ambas com três votos, e o Líder Guilherme desempatou, indicando Daniele Hypolito ao Paredão.

Com isso, o nono Paredão do BBB 25 está formado por Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa. A eliminação acontecerá na terça-feira (18), e a expectativa é alta para saber quem deixará a casa.

Quem sai?

De acordo com a enquete não oficial realizada pela UOL, a próxima eliminada poderá ser a Gracyanne Barbosa com 52,02% de votos. A sister Eva chega logo atrás com 44,9%. Já Daniele Hypolito aparece com 3,09% dos votos.

Lembrando que a enquete oficial está no site do Gshow. Para participar, clique aqui!

