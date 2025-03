BBB 25: Brothers comemoram após Renata contar sobre o Oscar de Ainda Estou Aqui

A sister e bailarina Renata voltou para a Casa mais vigiada do Brasil após a Vitrine do Fifi e foi recebida pelos brothers da casa. E é claro, ela voltou cheio de novidades. Os participantes do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) comemoraram a indicação do filme “Ainda Estou Aqui” ao Oscar 2024, na categoria de Melhor Filme Internacional. A notícia foi compartilhada por Renata.

A reação dos brothers foi de pura alegria e admiração. A notícia serviu como um momento de união entre os participantes, que deixaram de lado as rivalidades do jogo para celebrar uma conquista do cinema nacional. Além disso, Renata contou sobre o Carnaval 2025. “Quem ganhou?”, questiona Maike sobre o desfile das escolas de samba. Em resposta à Maike, ela revelou que foi a Beija-Flor de Nilópolis.

O episódio no BBB 25 destaca a importância do reconhecimento internacional para o cinema brasileiro. A conquista do Oscar não apenas traz visibilidade para “Ainda Estou Aqui”, mas também coloca em evidência temas relevantes da história do país, como os desaparecimentos forçados durante o regime militar.

Para os fãs do reality show, esse momento ofereceu uma pausa nas tensões do jogo e uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a trajetória profissional de Renata fora da casa. Além disso, serviu como um lembrete de que, mesmo confinados, os participantes do BBB 25 ainda estão conectados com acontecimentos importantes do mundo exterior.

