Aparecida Liberato, irmã de Gugu, usou as redes sociais para homenageá-lo. Pelo Instagram, a numeróloga agradeceu a todos que participaram do cortejo do apresentador em São Paulo. “Paz em cada lenço branco que era abanado durante o cortejo. Amor em cada lágrima derramada nos rostos tristes. Solidariedade na presença inabalável das pessoas. Alegria em cada salva de palmas. Generosidade em cada aceno de adeus. Respeito em cada silêncio. Esses lindos gestos e sentimentos que fizeram a despedida de Gugu foram os praticados por meu amado irmão durante toda a sua vida neste mundo físico. E esse é o legado que ele nos deixou, a nós, sua família e a seu público”, afirmou.

Gugu Liberato morreu após um acidente doméstico no dia 22 de novembro em Orlando, nos Estados Unidos. A missa de sétimo dia do apresentador será no próximo sábado, 7, na capital paulista.

A irmã de Gugu também relatou que o apresentador amava as pessoas e que “tudo o que ele queria era que todos estivessem felizes”. Aparecida Liberato também falou sobre o próprio sofrimento na postagem no Instagram. “Ser iluminado aqui na Terra, que inspirou tanta gente, deixa saudades e um enorme vazio em meu coração. Mas sua luz é gigante e agora brilha muito mais forte! Gugu continua a motivar em nós os bons e dignos sentimentos”, escreveu. Veja a postagem completa: