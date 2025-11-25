Elton John é atração confirmada no Rock in Rio 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Rock in Rio confirmou, nesta terça-feira (25/11), a presença do Elton John na edição de 2026. Um dos maiores nomes da música mundial, o cantor subirá no Palco Mundo em 7 de setembro de 2026, em apresentação exclusiva no Brasil.

A organização do festival garantiu que esta será a única oportunidade para os fãs brasileiros verem o astro britânico, que fará show no principal palco do evento. A notícia chega como um dos grandes destaques da programação que vem sendo revelada aos poucos.

Além de Elton John, Rock in Rio confirma Gilberto Gil

No mesmo dia em que o ‘Rocket Man’ se apresenta, o cantor brasileiro Gilberto Gil também será uma das atrações do Palco Mundo.

Quando é o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio 2026 acontecerá em sete datas, distribuídas entre dois finais de semana: 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Como já é tradicional, o festival será realizado na Cidade do Rock, espaço montado especialmente para o evento no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Novidades no Palco Mundo

A organização do evento promete um novo design do Palco Mundo. De acordo com o Rock in Rio, a nova estrutura terá 104 metros de comprimento por 31,5 metros de altura, com uma frente inédita revestida com cerca de 2.400 m² de painéis de LED de alta definição para uma experiência imersiva.

Quando começa a venda de ingressos do Rock in Rio?

A venda geral dos ingressos começa no dia 9 de dezembro, às 19 horas. Antes da data, os membros do Rock in Rio Club podem adquirir os ingressos na pré-venda, disponível a partir do dia 4 de dezembro, às 19 horas.