Conhecido por interpretar o lutador de boxe Ivan Drago em Rocky 4, o ator Dolph Lundgren afirmou em entrevista que se tornou vegano após assistir ao documentário Game Changers.

Lançado em 2018 e disponível na Netflix, a produção fala sobre dietas à base de plantas para atletas e os benefícios, apresentando pesquisas, depoimentos e argumentos para que não atletas também adotem o hábito de alimentação.

Em entrevista para o programa Good Morning Britain, Lundgren contou que viu o documentário produzido por Arnold Schwarzenegger. “Um amigo meu, Arnold Schwarzenegger, produziu um documentário chamado Game Changers, sobre dietas baseadas em plantas para atletas, então eu dei uma olhada e pensei em tentar”, contou, adicionando que aderiu ao veganismo há um mês.

“Eu gosto disso ser vegano. O maior efeito que eu tenho notado é que a sua taxa de açúcar no sangue fica mais constante, então você não fica cansado tão facilmente”, disse o ator ao ser perguntado sobre os resultados da dieta.

Ele também comentou que preferiu a dieta a outras, ligadas ao mundo do bodybuilding: “é mais divertido; em uma dieta de bodybuilding você come só frango e arroz, é bem chato. Você pode ter mais diversão com a sua dieta sendo vegano, acredite ou não”.