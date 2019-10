Em comemoração ao Dia das Crianças, a trupe do Circo Zanchettini fará duas apresentações gratuitas neste sábado (12), na Praça do Circo, no Parque Barigui. As sessões abertas ao público serão às 16h e às 20h30, mas é importante chegar antes do horário marcado. A bilheteria para conseguir os ingressos estará aberta 40 minutos antes dos espetáculos.

A família Zanchettini é uma das mais antigas trupes circenses em atividade no Brasil. O circo existe desde 1964 e, desde então, é mantido por gerações da mesma família. Considerado um circo de médio porte, tem capacidade para 900 pessoas.

Quem não for às sessões deste sábado poderá ver o espetáculo em outras datas. A partir de domingo (13), será cobrado ingresso a preços simbólicos – R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). A lona do Zanchettini fica armada no Parque Barigui até dezembro.