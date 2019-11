Você talvez pode não saber de quem se trata, mas seu filho com certeza já viu pelo menos um vídeo dela no YouTube. Camila Loures, conhecida por trazer um conteúdo interativo e engraçado em seu canal na plataforma de vídeos, resolveu quebrar a barreira que existe entre a tela e o público: planejou uma turnê para comemorar os 10 milhões de seguidores em seu canal. Com o espetáculo Família Loures, a youtuber chega a Curitiba nesta sexta-feira (1), no Teatro Fernanda Montenegro.

A ideia foi levar, aos palcos, o quadro “24 horas”, que faz sucesso na internet. Para isso, Camila se juntou a seu irmão, Phillipe Loures, a prima Glenda Loures, a cunhada Nanda Caroll e o amigo Luís Cardoso, para um show que tem a intenção única de fazer a galera dar risada. Já o cenário é um show a parte: foi feito com projeção mapeada – método que reproduz imagens de maneira tridimensional, gerando uma experiência única ao público.

Apesar da vontade de fazer o público rir, tudo foi pensado com muita seriedade. “Contratamos diretor, coreografo, porque é um show mesmo. Não estamos ali só para que as pessoas vejam a gente pessoalmente. Começamos com uma peça, com roteiro, e depois partimos para as brincadeiras. São os desafios do canal, mas no palco. As pessoas se sentem dentro do meu canal mesmo”, contou Camila, à Tribuna do Paraná.

A youtuber e influenciadora digital que tem 24 anos começou há cinco a fazer vídeos no YouTube. “A internet mudou realmente a minha vida, de uma forma que nem eu imaginava. Quando comecei, minha mãe mesmo não acreditou, dizia que a internet só iria me prejudicar. No fim das contas deu certo, se tornou profissão, é um trabalho mesmo, mas quando comecei não era assim”, lembrou Camila, dizendo que hoje vive realmente do que faz na internet. “Mas tem muito trabalho por trás dos vídeos que a galera assiste”.

Camila comentou que dedicação e força de vontade foram elementos que a trouxeram até aqui. “Porque não cresci do nada, não surgi a partir de uma polêmica, por exemplo, fui subindo uma escada mesmo, trabalhando muito. Postava um vídeo por mês, depois um por semana, hoje eu posto dois vídeos por dia. Tem que trabalhar, fazer acontecer, pensar em ideias, nem sempre os vídeos são baratos, mas tem que pensar no retorno”.

Da internet para a vida real

O quadro 24 horas é considerado um dos maior de sucesso de seu canal e mais acessados no YouTube. Neste conteúdo, Camila e a Família Loures passam um dia fazendo uma única atividade, por exemplo: 24 horas no Parque Aquático ou 24 horas dentro de um shopping. O vídeo, não roteirizado, conta como o elenco realiza as atividades do local e alcançam de 2 a 9 milhões de visualizações. E essa foi a ideia de sair em turnê.

Segundo Camila, poder percorrer o país com o show faz com que a interação existente na internet se transforme em participação. “Eu fico muito feliz, na hora das fotos quando os pais chegam e dão um feedback de que temos um conteúdo limpo e que seus filhos assistem, tudo faz sentido. A gente faz entretenimento, para sair um pouco do mundo que está tão pesado e esfriando as pessoas. Queremos alegrar, trazer paz, calma. Já me agradeceram por ter salvado de uma doença. É incrível, de arrepiar, a gente só tem gratidão”.

Estreia em Curitiba

Apesar de já ter vindo a Curitiba para lançar um livro, essa é a primeira vez que Camila Loures vem a capital paranaense com um espetáculo. “E a galera de Curitiba comenta muito, pedindo que a gente vá para a cidade, então isso me deixou bem ansiosa”. O espetáculo, programado para começar às 19h, vai ser no teatro Fernanda Montenegro, que fica dentro do Shopping Novo Batel. Os ingressos, que custam a partir de R$ 60, podem ser comprados pelo site Sympla ou na hora, na bilheteria.