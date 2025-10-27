Criança Esperança 2025: quem vai apresentar e cantar no evento da Globo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Criado em 1986, o Criança Esperança é um evento anual de arrecadação de dinheiro promovido pela TV Globo, com apoio do Unicef, para incentivar projetos sociais que ajudam crianças em todo o Brasil. Neste ano, as apresentadoras serão Xuxa, Angélica e Eliana, que durante muitos anos foram “rivais” na disputa por audiência, cada uma em uma televisão.

Hoje, juntas, elas vão conduzir a festa que terá Renato Aragão, o Didi, de Os Trapalhões, que por muitos anos foi a “cara” do Criança Esperança.

Ano após ano o evento se consolidou como uma grande reunião de artistas do casting da Globo, além de convidados para apresentações w shows musicais históricos. Nesta segunda-feira (27/10), a partir das 22h25 – após a novela Três Graças – sobem ao palco Ivete Sangalo, Belo, Ludmilla e Fábio Júnior.

Desde 1985, o projeto, em parceria com a Unesco, já arrecadou mais de R$460 milhões de doações, destinadas a mais de 6 mil iniciativas sociais, beneficiando diretamente mais de 5 milhões de crianças, adolescentes e jovens em todo território brasileiro. Em 2025, 80 instituições serão beneficiadas.

As doações podem ser realizadas através do pix (esperanca@unesco.org), do site (criancaesperanca.com.br) e dos canais de telefone: 0500 2025 007 para doar R$ 7,00; 0500 2025 020 para doar R$ 20,00; 0500 2025 040 para doar R$ 40,00.