O corpo do apresentador Gugu Liberato está sendo velado nesta quinta-feira (28), na Assembleia Legislativa de São Paulo. O apresentador morreu na sexta-feira (23), aos 60 anos, após uma queda em sua residência nos Estados Unidos.

Aberto ao público, o velório de Gugu teve início por volta do meio-dia e deve durar quase 24 horas. Às 10h de sexta-feira (29), o corpo será levado ao Cemitério Gethsemani, no Morumbi, onde será sepultado no jazigo da família. O enterro também será aberto ao público.

Fãs do apresentador fazem fila desde o início da manhã na lateral do prédio da Assembleia Legislativa paulista para se despedir do apresentador.

Segundo informações da assessoria de imprensa de Gugu, ele teve uma queda acidental de uma altura de cerca de quatro metros quando fazia um reparo no ar condicionado instalado no sótão de sua casa. Ele bateu a cabeça na quina de um móvel. No hospital, exames constataram a morte cerebral do apresentador.

Órgãos do apresentador foram doados, como era de sua vontade, e devem beneficiar cerca de 50 pessoas.