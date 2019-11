No mesmo dia em que o narrador Galvão Bueno passou mal e foi submetido a uma cirurgia, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente doméstico nos Estados Unidos. O apresentador estava colocando a decoração de natal em sua casa e caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros. Ele teria batido a cabeça e está em estado gravíssimo.

A assessoria de imprensa do apresentador confirmou a internação. “Informamos que nesta quarta-feira, 20, o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação por 48 horas. Voltaremos a informar assim que um boletim médico for emitido e contamos com o profissionalismo de todos os amigos da imprensa”, diz a nota divulgada para a imprensa.

+Leia mais: Show de Pericles e Belo em Curitiba é cancelado

Boatos dão conta de que Gugu teve morte cerebral e que o anúncio oficial da morte só seria feito publicamente após a família ser avisada. A mãe do apresentador foi para MIami logo depois da informação do acidente ter sido divulgada.

Gugu construiu boa parte de sua carreira no SBT, apresentado programas como Viva a Noite, Sabadão Sertanejo e Domingo Legal. Atualmente o apresentador comanda o reality show Canta Comigo, na TV Record. O programa termina no começo de dezembro, mas já está gravado.