Coração Acelerado: tudo sobre a nova novela das sete que estreia nesta segunda

A nova novela das sete da TV Globo estreia nesta segunda-feira (12/1). Coração Acelerado é uma comédia romântica musical ambientada na cidade fictícia de Bom Retiro, em Goiás. A história combina romance, conflitos familiares e música sertaneja. O enredo é guiado por disputas que atravessam gerações. No centro, está o sonho de viver da música.

A protagonista é Agrado Garcia (Isadora Cruz/Rafa Justus), cantora e compositora talentosa que luta por reconhecimento. Criada na estrada, acompanhando a mãe Janete (Letícia Spiller) em caravanas musicais, ela cresce cercada por palcos improvisados. Suas referências vêm de mulheres que transformaram o sertanejo. Desde cedo, Agrado entende a música como destino. Mas o caminho até o sucesso cobra um preço alto.

Ainda criança, Agrado Garcia conhece João Raul (Filipe Bragança/Rafael Rara) em um concurso de rádio no interior de Goiás. Os dois compartilham o mesmo sonho: cantar profissionalmente. A afinidade nasce rápido. Antes da separação, Agrado deixa com João Raul sua medalhinha de Santa Cecília, e guarda uma pulseira com as iniciais do garoto.

Já adulta, Agrado descobre um concurso nacional promovido pela rádio Estrela do Cerrado. Ela vê ali a chance concreta de mudar de vida. Com a ajuda da madrinha Zuzu (Elisa Lucinda), decide se inscrever. A jovem adota um nome artístico. Sem saber, volta a se aproximar do passado.

João Raul já é um astro sertanejo conhecido como o “Mozão do Brasil”. Apesar do sucesso, vive insatisfeito com a própria carreira. O cantor se sente preso a uma imagem fabricada. Seu desejo é retomar a essência artística. Para isso, enfrenta fortes resistências.

Quem controla sua trajetória é Ronei Soares (Thomás Aquino), empresário ambicioso e manipulador. Ele mantém João Raul sob contratos rígidos e decisões sufocantes. Ao seu lado está Walmir (Antonio Calloni), pai adotivo do cantor. Walmir encontrou o filho ainda bebê abandonado. Desde então, dedicou a vida ao sucesso dele.

A vida amorosa de João Raul se cruza com a de Naiane Sampaio Amaral (Isabelle Drummond/Carolina Ferreira). Influenciadora digital, ela pertence a uma das famílias mais poderosas da cidade. O romance ganha ampla exposição nas redes sociais. A relação também atende a interesses comerciais.

Trama familiar é base da narrativa

Naiane é filha de Zilá (Leandra Leal) e sobrinha de Janete. Ambiciosa e estratégica, Zilá é casada com Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Ele é herdeiro do Grupo Alaor Amaral, um conglomerado que domina setores como algodão, moda e eventos. A família exerce forte influência em Bom Retiro.

A rivalidade central nasce no passado, com a morte de Maria Cecília (Paula Fernandes). Sonhadora, ela morre em um acidente ao tentar seguir carreira musical. O marido, Eliomar Sampaio (Stepan Nercessian), passa a odiar a música. Ele proíbe as filhas de cantar. Ainda assim, Janete herda o talento da mãe.

Na juventude, Janete vive um romance com Alaorzinho (Daniel de Oliveira), marcado por conflitos. Ao decidir cantar em público, provoca um escândalo. A apresentação termina em humilhação e no rompimento do noivado. Eliomar fica ao lado do ex-genro e a cidade inteira se volta contra Janete.

Desacreditada, Janete foge de Bom Retiro e descobre estar grávida. No caminho, envolve-se com Jean Carlos. Ela cria Agrado Garcia sem revelar toda a verdade sobre o passado. Enquanto isso, Zilá consolida seu poder. Anos depois, o retorno de Janete reabre feridas antigas.

Em Bom Retorno, a população encontra apoio e serenidade em Dona Nora (Virgínia Rosa), Dona Leocádia (Cida Mendes) e Dona Rosalva (Luciana Souza), trio conhecido como “As Ribeirinhas”. Após a morte de Maria Cecília, Eliomar se aproxima especialmente de Nora, que se torna seu principal amparo emocional.

A música atravessa toda a narrativa de Coração Acelerado e se estende à trilha sonora. A novela reúne canções inéditas gravadas por nomes como Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, Clayton & Romário e Julia & Raffaela, além de versões especiais de sucessos de Jorge & Mateus e Maiara & Maraisa.