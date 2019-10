O significado e o legado de Michael Jackson ainda vão continuar vivos por muitas gerações. Prova disso é o sucesso do show Tributo ao Rei do Pop, estrelado por Rodrigo Teaser e considerado o maior espetáculo da América Latina em homenagem ao astro norte-americano, que retorna a Curitiba após um ano devido ao grande sucesso na capital paranaense. A apresentação, que recria toda a estrutura das principais performances do Rei do Pop, acontece no sábado (26), no Teatro Guaíra.

O processo de pesquisa e investimento para a concepção do show durou dois anos, contando, inclusive, com entrevistas feitas com os integrantes originais da produção do Michael Jackson. No repertório, grandes clássicos como Billie Jean, Thriller, Beat it, Smooth Criminal, Black or White, entre outros, na voz e performance de Rodrigo Teaser e banda ao vivo.

O show conta com elementos que compunham a produção de Michael Jackson como bailarinos, efeitos pirotécnicos e especiais, elevadores de palco e vídeos produzidos especialmente para o show. As coreografias, assim como os arranjos e figurinos, são reproduções exatas dos originais. Inclusive é o único show da América Latina com o aval do bailarino e coreógrafo LaVelle Smith, responsável pelas principais performances de Michael Jackson.

No final de 2014, LaVelle fez uma participação especial em uma das apresentações de Rodrigo Teaser. Foi a primeira vez que ele subiu em um palco desde a morte de Michael Jackson. Em 2016, ele participou do show em Curitiba.

Segundo LaVelle, o Tributo ao Rei do Pop se destaca pela riqueza de detalhes, a união de muitos talentos e o compromisso sério em fazer um verdadeiro tributo a seu amigo, o Rei do Pop. Ainda segundo o coreógrafo, além do estudo e dedicação, Rodrigo traz semelhanças que vão além daquelas que o público pode notar e isso o torna ainda mais especial. Os ingressos variam de R$60 (meia-entrada) a R$230 (inteira), de acordo com o setor, e podem ser comprados pelo Disk-Ingressos.