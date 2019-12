O Bazar Moda do Bem chega a sua 17ª edição com novidades: nesta edição vão ser três dias de evento, programado para sexta-feira (6), sábado (7) e domingo (8), no Buffet du Batel. O evento combina moda, gastronomia e solidariedade, com mais de 70 lojas trazendo até 70% de desconto e muitas opções para quem procura presentes para o Natal. A ideia é comprar algo mais em conta e ainda ajudar a quem precisa.

A 17ª edição do evento vai ter espaço kids, espaço gastronômico com muitas opções para o almoço, lanche da tarde e jantar, além das lojas com roupas femininas, masculinas, infantis, moda praia, pijamas, acessórios, calçados, bolsas, itens de decoração, itens de beleza, papelaria, vestidos de festa, roupas e acessórios de marcas famosas. Um dos itens mais procurados pelas mulheres, as bolsas, também estão confirmadas e é a chance de sair com uma boa peça pagando bem menos.

Instituições como FAS, Turma da Sopa, Meu amigo animal, Projeto Dê Uma Chance e Projeto Luz serão beneficiados. A Turma da Sopa estará na entrada do evento com a venda de alimentos (1kg – R$4,00) para quem esquecer de levar alimentos para a entrada solidária. O projeto Tampinha Solidária também estará presente arrecadando tampinhas de plástico.

O Buffet du Batel fica na Alameda Dom Pedro II, 238, no Batel, em Curitiba. Na sexta-feira, o bazar funciona do meio-dia às 21h. Já no sábado das 10 às 21h e no domingo do meio-dia às 19h. A entrada custa R$ 6 + 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração. Crianças até 12 anos não pagam entrada. Mais informações no site oficial do evento.