Música e comida boa, somado à cerveja gelada dos mais diferentes tipos para saborear. Essa é a ideia do Circuito Patagonia, que chega a Curitiba neste sábado (23) e promete ser uma boa opção para quem quiser aproveitar o dia com a família de uma forma diferente. A marca de cerveja argentina propõe a união da gastronomia em volta do fogo, música e variados estilos de cerveja, tudo isso num cenário fantástico, o Parque Damasco, no Orleans, a partir das 15h.

Esta é a terceira edição do Circuito Patagonia no Brasil em 2019 e a capital paranaense foi escolhida. O evento, que percorre as capitais do Sul, é considerado como uma experiência única, desde a entrada até o término, programado para às 22h.

Logo na chegada, será feito o check in e cada visitante ganha um vale chopp e um copo personalizado da Patagonia para degustá-los. Um mini-truck da cervejaria vai servir Amber Lager, Bohemian Pilsener e Weisse, além dos estilos Porter e Session IPA. Já a gastronomia é assinada pelo Bull Prime, de Curitiba, com parrilla como destaque. Para animar a festa, foram chamados três nomes: a banda Black Sheep, o cantor Augusto Bon Vivant e o DJ Leo Biz.

Para quem quiser levar seus fiéis companheiros, o evento é pet friendly. O Circuito ainda vai contar com uma feira de produtos locais e um leque de peças oficiais da marca. Ao final do encontro, haverá o recolhimento das pulseiras de cada convidado, ação que tem como objetivo incentivar o descarte sustentável.

Vai perder essa?

Os ingressos estão à venda pelo site www.circuitopatagonia.com.br, a partir de R$ 80, incluindo 1 copo de vidro da Patagonia + 1 vale chopp. Quem optar pelo ingresso Experiência, que custa R$ 165, vai ter direito a 1 boné exclusivo + 1 copo de vidro Patagonia + 3 vale chopps + 1 parrilla. O Parque Damasco fica na Rua Delfina Braga Visinoni, 3661, no Orleans, em Curitiba. O evento começa às 15h e vai até 22h.