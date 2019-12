Não é novidade para ninguém que Gloria Maria esconde a idade. Mas seu amigo Cid Moreira acabou a deixando um pouco ‘irritada’ durante a estreia do filme Roberto Carlos em Jerusalém 3D , na noite da última segunda-feira (2), no Rio de Janeiro. Tudo porque ele a chamou de ‘velha amiga’, aí já viu, né?

O encontro dos apresentadores foi registrado e postado pelo próprio Cid Moreira. Nas imagens, o apresentador, de 92 anos, cumprimenta a jornalista como sua “Velha amiga”, e Gloria não gosta nadinha do que ouve. Veja a postagem:

“Olha aqui… Volta tudo. Velha, não! Apaga essa porcaria. Velha é a mãe, a avó!”, responde Gloria Maria. Ao postar o registro no Instagram, Cid se justificou: “Vou colocar esse vídeo com a Glória porque foi muito engraçado. Eu estava falando com ela que somos velhos amigos. Não que ela era velha (risos)”.