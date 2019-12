View this post on Instagram

Bom dia, dormiram bem? Tudo bem? Em paz? Dormi até agora porque o show do Roberto foi até tarde! Que Deus esteja sempre em primeiro lugar em nossas vida! Bem! Vou colocar esse vídeo com a Glória porque foi muito engraçado. Eu estava falando com ela que somos velhos amigos. Não que ela era velha kkkkk @amigosparasempre_ #querida #juntos #jornalistas #jornalista #recordacao