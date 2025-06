‘Chaves’ e ‘Chapolin’ voltam ao Prime Video em julho

As séries “Chapolin Colorado” e “Chaves“, marcos da televisão latino-americana, estreiam no serviço de streaming Prime Video no próximo mês. A primeira temporada das produções chegam, respectivamente, em 21 e 28 de julho.

Os programas, ambos criados e estrelados por Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, foram adquiridas pela Amazon em junho.

+ Leia mais Lendas urbanas de Curitiba viram ilustrações para colorir em tour

A plataforma já os exibia antes ao bloqueio de 2020, que começou devido a conflito entre a Televisa -empresa dona das fitas com os episódios antigos- e o Grupo Chespirito, administrado pelo filho do artista, Roberto Gómez Fernandez.

São mais de 500 episódios de ambas as produções. “Chaves”, de 1973 a 1979, foi exibida por décadas no Brasil, nos canais SBT, Cartoon Network, Multishow, entre outros.

Ainda neste mês, estreia na HBO Max “Chespirito: Sem Querer Querendo”, série que acompanha Bolaños, morto em 2014. A trama detalha as ideias por trás de suas obras, além de conflitos e momentos de bastidores.

Pablo Cruz Guerrero interpreta Bolaños, enquanto Paula Dávila faz o papel de Florinda Meza -viúva do artista, renomeada na história como Margarita Ruíz devido a conflitos com a produção da série.

Segundo a mídia mexicana, Meza -casada com Bolaños de 2004 a 2014- não tinha boa relação com os filhos do ator. Ela se posicionou contra o enteado quando “Chaves” deixou de ser exibido por causa do conflito de direitos de exibição, algo que ela afirmou que “causaria grande dor” ao artista.

O elenco conta ainda com Juan Lecanda como Carlos Villagrán (Quico); Miguel Islas como Ramón Valdés (Seu Madruga); e Jesusa Ochoa como Chiquinha. A série estreia em 5 de julho no HBO Max.