Chaves e Chapolin retornam ao Globoplay com episódios dublados e legendados

Os clássicos “Chaves” e “Chapolin” estão de volta às telas brasileiras pelo Globoplay e Multishow. A partir de 21 de julho, as séries estreiam no streaming com 176 episódios disponíveis – 88 de cada – com opção de áudio dublado ou original em espanhol, com legendas em português.

O acordo foi firmado com a Televisa, detentora dos direitos das produções. Criadas por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), as duas séries marcaram gerações com seu humor ingênuo e personagens carismáticos, tornando-se ícones da televisão latino-americana.

Na TV por assinatura, o Multishow também retoma as exibições a partir de 4 de agosto, sempre de segunda a sexta-feira, às 10h30. O canal já havia sido a casa oficial dos programas desde 2018.