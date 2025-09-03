Eita!!!

Cena de novela “Vale Tudo” vira meme e gera onda de reações

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por ANAHI MARTINHO Folhapress Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 03/09/25 17h31
A novela "Vale Tudo" explora temas como corrupção, ética, relações familiares e ascensão social (Imagem: Reprodução digital | TV Globo | Fabio Rocha)

Uma falha de gravação na novela “Vale Tudo” deu o que falar na internet. No capítulo da última terça-feira (02), o personagem de Humberto Carrão apareceu com três mãos.

Na cena, Afonso acompanhava o ultrassom de Solange (Alice Wegmann) por vídeo chamada. Enquanto ele segurava o celular com as duas mãos, aparecia na tela do mesmo celular com uma das mãos no rosto.

+ Leia mais

Em redes sociais como o X, telespectadores notaram a falha, o que somou-se a críticas que a novela vem recebendo em relação a buracos no roteiro ou situações inverossímeis.

A própria narrativa do câncer de Afonso tem sido alvo de reclamações dos telespectadores, principalmente pelo arco dramático repentino e pela inclusão de uma narrativa que não havia na novela original e que alguns consideraram gratuita.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna