Cauã Reymond planeja pausa em novelas após ‘Vale Tudo’

Cauã Reymond, 45, está em plena maratona de gravações de “Vale Tudo“, remake do clássico da Globo que voltou ao ar neste ano. No papel de César Ribeiro, um modelo ambicioso que se alia a Maria de Fátima (Bella Campos), o ator tem vivido uma rotina intensa de trabalho – mas já decidiu que, assim que a novela terminar, vai tirar um tempo das tramas televisivas.

O anúncio foi feito no programa Lady Night, de Tatá Werneck. Segundo Cauã, a decisão tem a ver com a necessidade de dar um respiro à própria carreira e não saturar o público. “Depois de um personagem tão forte como esse, é importante dar uma descansada na imagem”, explicou o ator.

+ Leia também: Sócio de confeitaria renomada de Curitiba disputa reality na TV

Na história escrita por Manuela Dias, César é um dos eixos centrais das reviravoltas, sempre movido pela busca de status e riqueza. Ao lado da parceira de cena, Maria de Fátima, ele trama seduzir Afonso Roitman (Humberto Carrão) para garantir uma vida de luxo.

Durante a entrevista, Cauã também refletiu sobre como lida com a fama e a maneira como é visto pelo público. Embora seja um dos galãs mais reconhecidos da televisão, ele disse que nem sempre se enxerga assim. “Eu não me acho tão gato assim. Desde novinho, quando virei modelo, percebi que as pessoas me colocavam nesse lugar. Mas comecei a me achar mais bonito a partir dos 35. Hoje, gosto muito de como estou”, afirmou.

O ator contou ainda que a maturidade trouxe uma relação mais tranquila com a própria imagem. “Na verdade, eu me curto mais hoje do que eu me curtia quando eu estava com 30 anos”, revelou.