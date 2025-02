Cadela de Gracyanne Barbosa desaparece e família pede ajuda em buscas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Angel, a cachorrinha de Gracyanne Barbosa, se perdeu há duas semanas nas proximidades de sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Enquanto a musa fitness está confinada no BBB 25, sua família pede ajuda nas redes sociais.

As últimas informações são que a cadela foi em direção à mata do Parque Municipal Marapendi, atrás de capivaras. “Por lá, vivem muitos jacarés, o que dificulta as buscas. Mas não vamos desistir!”, diz o post.

“A família tem feito as buscas na região e o Bombeiros e Defesa Civil também foram acionados. Se você viu a Angel ou tem qualquer informação sobre o paradeiro dela, nos comunique através do e-mail: contato@graoficial.com.br”, conclui a equipe de Gracyanne.