Arrastando multidões por onde passa, o Buteco mais famoso do Brasil desembarca em Curitiba neste sábado (30). O projeto do cantor Gusttavo Lima vai ser no Expotrade e vai contar com as apresentações de Felipe Araújo e Alok. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 89,60.

No repertório, o ‘Zé da Recaída’ apresenta tanto seus grandes sucessos – que lhe colocaram no Top 100 artistas globais do Youtube, e no Top 20 das músicas mais ouvidas no Spotify, como Homem de Família, Fui Fiel, Mundo de Ilusões, Cem Mil e Milu – quanto clássicos da música sertaneja.

“Estou ansioso demais para mais essa edição do Buteco que vai ser bem diferenciada. Estamos preparando um grande evento, com uma grande estrutura e convidados muito bacanas. Fiquem ligados”, destaca Gusttavo Lima

Embora jovem, Gusttavo Lima não abre mão de cantar clássicos da música sertaneja, algo que foi primordial para o nascimento do projeto, que tem percorrido o país. Além da apresentação do anfitrião, o Buteco está contando com shows de outros grandes nomes de destaque da música nacional em suas edições.

O conceito “Buteco” surgiu a partir do DVD Buteco do Gusttavo Lima (de 2014), onde a intenção era fazer um trabalho que reunisse grandes clássicos do sertanejo romântico e de raiz, além de muita moda de viola. O álbum ganhou uma segunda edição em 2017 que deu origem a uma turnê e, posteriormente, ao Buteco no formato que temos hoje. Em 2019, cerca de 20 cidades devem receber o Buteco até o final do ano.

Bora lá?

Buteco com Gusttavo Lima, Felipe Araújo e Alok em Curitiba

Quando: 30 de novembro de 2019 (sábado)

Local: Expotrade – Rodovia João Leopoldo Jacomel, 10454 – Pinhais

Horário: Abertura às 18h

Ingressos: A partir de R$ 89,60, vendas pelo site Blueticket.