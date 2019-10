Quem assistia à novela Totalmente Demais (2015) certamente se lembra da famosa modelo Natasha Olivier, interpretada pela atriz Lavínia Vlasak. Agora, a personagem está de volta, desta vez na novela Bom Sucesso, que também é escrita pelos autores de Totalmente Demais, Rosane Svartman e Paulo Halm, com direção de Luiz Henrique Rios

Na atual trama das 19h, Natasha é a nova aposta da editora Prado Monteiro. Ela trabalha com consultoria de moda e vai escrever sobre moda sustentável e novos estilistas. Além disso, também vai se envolver amorosamente com Marcos (Romulo Estrela). As cenas da personagem estão previstas para irem ao ar a partir desta quinta-feira (10).

Nos bastidores de gravação, Lavínia se mostrou ansiosa para dar vida ao papel mais uma vez. “O grande desafio de voltar a interpretar uma personagem é retomar os trejeitos dela. É preciso lembrar o que aquele personagem foi e trazer a mesma embocadura. Minha expectativa é agradar ao público”, diz.

Circulando pelo núcleo da família Prado Monteiro, a atriz contracena novamente com um antigo colega de cena: Antonio Fagundes. Em 1996, ela deu vida à Lia, filha do personagem Bruno Mezenga, vivido por ator, em O Rei do Gado. “Quando comecei, tinha 19 anos, hoje tenho 43. Reencontrar o Fagundes agora me fez pensar em todo o caminho que fiz até aqui. Sou casada há 18 anos, tenho dois filhos, uma história. Foi como olhar para trás, para os lados, para frente e ver como a vida foi boa para mim”, reflete.